L’ex naufraga una volta uscita dall’Isola dei Famosi ha avuto uno scontro acceso con Vladimir Luxuria e ora torna a parlare di lei criticandola.

In occasione di un invito a Pomeriggio 5, Laura Maddaloni ha fatto delle dichiarazioni pesanti su Vladimir Luxuria. Una volta eliminata dal reality, le due sono state protagoniste di uno scontro e l’ex naufraga attacca Luxuria sul suo ruolo d’opinionista. In studio più di qualcuno va contro le dichiarazioni della Maddaloni.

Ecco cosa pensa Laura Maddaloni di Vladimir Luxuria

Come riporta Blogtivvu, Laura Maddaloni sbotta contro Luxuria e dichiara: “Io ho litigato prima con tutti sull’Isola, poi uscita dall’Isola ho litigato con Vladimir. Oggi sto tranquilla. Io ho trovato di pessimo gusto, sinceramente, poi ho avuto la possibilità di guardare i social e ho la conferma. Anche il suo atteggiamento, anche quando sono uscita dall’Isola, fare delle smorfie dietro quando ormai avevo finito il mio percorso, esagerare, l’ho trovato di pessimo gusto.“

L’ex naufraga ha lasciato anche intendere che Vladimir non faccia l’opinionista nel modo giusto, facendo trapelare delle preferenze. A questo punto a difendere Luxuria interviene Arianna David: “Si vede che non fai televisione allora. Tu sei stata molto aggressiva. Ti ho vista dietro le quinte e sei una persona tranquillissima, totalmente diversa da quella che io ho visto all’Isola. Sei passata per aggressiva! Nel reality eri molto aggressiva!“

L’ex naufraga replica subito: “Io ho visto i social e non c’era nessun pregiudizio né messaggio negativo su di me. Nel momento che lei ha parlato c’è stato una risonanza giustissima perché lei ha un ruolo importante dove doveva attenersi a dare un’opinione. Il mio atteggiamento è cambiato all’Isola? Certo, dopo la discussione con lei.“

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG