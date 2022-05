Con un tenerissimo annuncio social, il cantante ha fatto sapere che la sua compagna, Cherry Seaborn, ha partorito la sua seconda bambina.

Nella notte tra il 19 e il 20 maggio, Ed Sheeran è diventato papà per la seconda volta. La sua compagna ha partorito un’altra bellissima bambina e ad annunciarlo su Instagram è proprio il cantante. Una foto con dei piccoli calzini bianchi e un messaggio pieno di felicità per la star i cui fan lo hanno inondato di affetto per la buona novella.

Il bellissimo annuncio di Ed Sheeran

Il cantante britannico ha voluto annunciare sui social la nascita della sua seconda bambina per condividere la gioia anche con i fan. Come riporta Fan Page, Ed Sheeran scrive: “Vogliamo farvi sapere che abbiamo avuto un’altra bellissima bambina. Siamo entrambi innamorati di lei e siamo al settimo cielo per essere diventati una famiglia di 4 persone“.

A corredo dell’annuncio, una tenerissima foto che mostra i piccoli calzini bianchi della piccola anche se lei non viene mostrata. Questo è uno dei rari scatti della vita privata del cantante che solitamente mantiene il riserbo sui suoi affetti. Persino la gravidanza della compagna Cherry non è trapelata sulle cronache rosa riuscendo ad eludere anche i giornali esteri.

Come conferma Fan Page: “Ed Sheeran e la moglie Cherry Seaborn hanno voluto tenere tutto in gran segreto, al momento, anche il nome della piccola arrivata non è ancora noto. Anche per la precedente gravidanza, però, la coppia aveva scelto di non pubblicare foto della piccola Lyra Antarctica, nata a settembre 2020, ormai due anni fa. Anche in quell’occasione il cantante aveva utilizzato la stessa modalità, pubblicando esattamente lo scatto di due calzini al centro di una culletta.“

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG