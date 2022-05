Pioggia di auguri per Rihanna: la cantante è diventata mamma per la prima volta.

Rihanna, che negli ultimi mesi ha reso “glamour” il pancione (sfoggiandolo senza coprirlo anche ai più importanti eventi mondani) è diventata madre per la prima volta. La cantante ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla gravidanza e ha scelto di non svelare fino alla fine se avrebbe avuto un figlio o una figlia. Ora sappiamo che ha dato alla luce un bel maschietto.

Il parto risale al 13 maggio a Los Angeles, ma solo ieri il sito di gossip Tmz è riuscito a dare la notizia.

Rihanna

Rihanna mamma per la prima volta

Rihanna ha realizzato il sogno di diventare finalmente madre e sui social è giunta per lei una pioggia di like e congratulazioni da parte dei fan, impazienti di saperne di più sulla maternità della cantante. I primi mesi della gravidanza sono stati vissuti nel massimo riserbo da Rihanna, che attraverso i social ha preferito uscire allo scoperto quando il suo pancione era ormai evidente. Il padre del bebè, Asap Rocky, è stato arrestato proprio poche settimane prima che la cantante desse alla luce il frutto del loro amore.

L’arresto di Asap Rocky

Secondo TMZ Asap Rocky sarebbe rimasto coinvolto in una sparatoria in cui avrebbe finito per ferire un uomo alla mano. Il rapper è stato prelevato dalla sua lussuosa villa mentre Rihanna, all’ottavo mese di gravidanza, si trovava alle Bahamas. Poche settimane prima erano circolate voci riguardanti un presunto tradimento da parte del rapper ai danni della cantante, ma la notizia è presto stata smentita. Rihanna non ha mai commentato le notizie in circolazione e ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua relazione con il cantante.

Durante l’inverno 2022 la cantante ha conquistato il mondo e le principali copertine di moda con il suo pancione, da lei sfoggiato come se fosse un gioiello.

Riproduzione riservata © 2022 - DG