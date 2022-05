In un video su Instagram si assiste ad una bellissima conversazione tra il rapper e il suo primogenito in merito a un preconcetto legato al colore rosa.

In casa Ferragnez si cerca sempre di sradicare preconcetti culturali, tabù, disparità di genere e tanto altro. Un chiaro esempio è la conversazione tra Fedez e il piccolo Leone che ha definito il colore rosa “da femmina”. Il rapper cerca di spiegare al figlio che le tonalità non hanno un genere.

La spiegazione di Fedez a Leone

Fedez

Come riporta Fan Page, Fedez e Leone hanno una conversazione sui colori molto importante: “Ti ricordi che questo era il mio?”, chiede a Fedez. “Non è di un colore da femmine però…”, osserva il bimbo. “Ma non esiste un colore per femmine”, gli spiega il rapper. “Sì, esiste…Il rosa esiste per le femmine”, ribatte Leone. “Non è vero, a me piace il rosa e lo metto anche io. Ma chi te l’ha insegnata questa cosa?“

In effetti, lo stesso rapper si è tinto i capelli di fucsia con il simbolo della pace proprio per abbattere un tabù imposto dalla società e ormai da superare. L’artista è da poco tornato a parlare delle sue condizioni dopo l’operazione per il tumore al pancreas, dichiarando: “I medici mi avevano detto che avrei potuto aspettare anche 6 mesi prima di ricominciare a cantare e a fare attività fisica dopo l’intervento. Ma la forza di volontà e l’amore di chi vi sta vicino a volte è più forte di tutto. Ed eccomi qua, a nemmeno due mesi dall’operazione. Banale da dire ma è la cura più forte che ci sia”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG