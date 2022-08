Flora Canto e Enrico Brignano hanno pronunciato i fatidici sì con una cerimonia a Palo Laziale (Ladispoli) in una splendida location vista mare. Alla cerimonia ovviamente erano presenti i parenti dei due vip e alcuni dei loro più cari amici: tra questi Matilde Brandi e la conduttrice Tosca d’Aquino, damigella e migliore amica della sposa.

Il 30 luglio 2022, alla presenza di amici e parenti e in uno splendido giardino vista mare, Flora Canto e Enrico Brignano hanno detto “sì”.

La proposta di matrimonio era giunta dopo la nascita del secondo figlio (l’attore, che aveva promesso alla compagna che le avrebbe chiesto la mano dopo l’arrivo del secondogenito, ha mantenuto la parola) e i due hanno festeggiato la speciale occasione con i parenti e gli amici più cari. Per l’occasione Flora Canto ha indossato due lussuosi abiti da sposa e le foto delle nozze stanno rapidamente facendo il giro dei social. Brignano intanto ha postato un messaggio ironico sui social mostrando la fede al dito e scrivendo: “Il signore dell’anello prossimamente sui grandi schermi”.

