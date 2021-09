Con un gesto del tutto inaspettato, Enrico Brignano chiede alla sua compagna Flora Canto di sposarlo, la sua proposta è plateale e romantica.

L’attore comico Enrico Brignano e Flora Canto convoleranno a nozze. I due si sono finalmente decisi a compiere il grande passo dopo anni d’amore e ben 2 figli. La plateale proposta del comico romano ha stupito tutti, un gesto molto romantico al quale Flora ha detto subito “Sì”.

Enrico Brignano chiede a Flora Canto di sposarlo davanti all’Arena di Verona

Enrico Brignano era impegnato nei suoi consueti monologhi comici sul palco dell’Arena di Verona e all’improvviso scende dal palco e raggiunge la sua Flora in platea. A quel punto avviene qualcosa di magico, una delle scene più romantiche che si possano desiderare. Enrico le dà l’anello e le chiede se vuole passare il resto della sua vita con lui, senza esitare Flora risponde “Sì”. Enrico e Flora sono diventati da pochi mesi genitori bis con il piccolo Niccolò e hanno già una figlia di 4 anni, Martina. Non è mai stato definito romantico nel senso tradizionale, come ha spesso dichiarato la Canto ma con questo gesto si è di certo smentito. Sulla sua pagina Instagram, il comico romano ha postato la foto dell’evento con una dedica: “Per una sera mi sono sentito un po’ “Romeo er mejo der….Verona” e ora si torna a casa dai nostri piccoli fanciulli”. Non sappiamo ancora quando si celebreranno le nozze ma è sicuramente un passo che i fan della coppia aspettavano da tempo.