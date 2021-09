Lorella Boccia si mostra in uno tenerissimo e artistico scatto con il pancione dell’ultimo mese, aspettando di abbracciare la sua bambina.

Lorella Boccia è all’ultimo mese di gravidanza e per festeggiare e imprimere nei suoi ricordi questo evento, condivide con i suoi follower un bellissimo e tenero scatto con il pancione. La sua “Lady P”, come la chiama la conduttrice, sta per venire al mondo e Lorella non vede l’ora di poterla abbracciare.

Lorella Boccia con il pancione in stile “lolita” fa una dedica alla sua bambina

Bellissima come sempre e in forma nonostante la gravidanza, Lorella Boccia è all’ultimo mese di gravidanza e condivide uno scatto con il pancione su Instagram. Uno chignon, due orecchini vistosi e un pancione davvero gonfio ma bellissimo: “Ultimo mese in cui posso tenerti tutta per me… -30 giorni”, così scrive la conduttrice che non vede l’ora di poter guardare negli occhi la sua bambina, frutto dell’amore con Niccolò Presta, con cui ha festeggiato 2 anni di matrimonio. Anche un velo di malinconia però, nelle parole di Lorella a cui mancherà avere la piccola protetta nel suo grembo. Lo scatto ha intenerito il web che la sostiene da aprile quando, su Instagram, ha annunciato la sua gravidanza; da allora Lorella ha condiviso spesso momenti e scatti con il pancione rendendo partecipi i follower.