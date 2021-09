Manila Mazzaro ha mostrato ancora una volta la sua sensibilità e si è commossa mentre parlava a Katia Ricciarelli del suo amore Lorenzo.

L’ex Miss Italia, Manila Nazzaro è stata protagonista di un momento di commozione che ha emozionato anche il pubblico del Grande Fratello Vip 6. Mentre parlava del suo compagno, l’ex calciatore professionista Lorenzo Amoruso, si è abbandonata alle lacrime pensando a lui e a quanto la rende felice.

Manila Nazzaro parla Katia Ricciarelli della fine del suo matrimonio e dell’attuale compagno Lorenzo

In un momento di tranquillità, la bella Manila Nazzaro si confida con Katia Ricciarelli e parla di Lorenzo e di quanto si sente fortunata ad aver trovato l’amore dopo la fine del suo primo matrimonio. Nel parlare dell'”amore ritrovato” Manila si commuove e piange: “Poi è arrivato Lorenzo, quindi… perché forse non ho mai mollato per quella roba lì. Ho sempre pensato: “Prima o poi arriverà qualcuno che mi farà stare bene”. Dico sempre che me lo sono meritato. Ogni tanto dobbiamo farci qualche complimento. Quando sento: “A me non succederà più…”, basta.” La coppia, che ha partecipato a Temptation Island, ha dovuto affrontare non poche difficoltà ma è rimasta unita nonostante tutto. Manila ha già dimostrato la sua umanità e sensibilità all’interno della casa del GF ed è arrivata dritta al cuore del pubblico.