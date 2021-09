Giulia De Lellis ha fatto diverse analisi mediche e ha condiviso questi momenti con i suoi fan, l’influencer non nasconde la sua preoccupazione.

In questi giorni, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia de Lellis, ha fatto parecchi esami e anche un tampone Covid-19. I risultati dei controlli medici non hanno rallegrato e tranquillizzato l’influencer che, in alcune stories su Instagram, condivide la sua preoccupazione con i follower.

Come sta Giulia De Lellis: le dichiarazione dell’Influencer preoccupano i fan

L’influencer Giulia De Lellis è molto attiva sui social e condivide con i suoi follower novità, dubbi, eventi personali e anche preoccupazioni. Non è la prima volta che parla dell’acne malattia della pelle con la quale la De Lellis sta combattendo ormai da un anno e che le crea non pochi disagi. Nelle ultime stories su Instagram, Giulia annuncia ai fan che ha fatto diverse analisi mediche il cui risultato non deve essere piaciuto all’influencer: “Sono un po’ provata perché ho ricevuto delle risposte che non mi piacciono molto ma spero di sistemare tutto il prima possibile… Ascoltate sempre il vostro corpo, vi prego! Meglio di voi nessuno sa… Vi lascio immaginare il mio stato d’animo.” Non è chiaro a cosa si riferisca nello specifico ma i fan sono decisamente preoccupati per lei in queste ore in cui Giulia sembra davvero turbata. Cosa sarà davvero successo?