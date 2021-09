Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si mostrano ai fan in uno scatto bollente, pieno di passione e complicità che smentisce la crisi di coppia.

La passione non è proprio un loro problema e lo dimostrano anche nel loro ultimo scatto su Instagram. Cecilia Rodriguez e l’ex naufrago Ignazio Moser sono tornati definitivamente dalle vacanze ma non mancano di condividere la loro intesa di coppia ai follower.

Il bacio bollente tra Cecilia e Ignazio: “Limonata milanese fresca fresca”

Dopo che Ceclia Rodriguez ha sfilato da sola alla Mostra di Venezia, i fan hanno cominciato a pensare che la bella showgirl fosse in crisi con il suo fidanzato Ignazio Moser. L’ultima foto però, smentisce le preoccupazioni dei follower in cui la coppia si mostra in un bacio molto appassionato, felice, sorridente e sempre più innamorata a Milano. I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati anche dopo essere stati separati a causa della partecipazione di Moser all’Isola dei Famosi, che lo ha tenuto lontano dalla sua Cecilia. Ignazio e Cecilia sono una delle coppie più amate per la loro spontaneità e ironia e, in questo scatto, si vede tutto il loro amore.