Sonia Bruganelli parla di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip 6 e la risposta lascia intravedere qualche malumore tra le due.

Sonia Bruganelli in occasione di un’intervista di Casa Chi, parla di Adriana Volpe, o meglio fa delle considerazione sulla sua collega che non hanno convinto il web. Prima del GF si vociferava a una antipatia reciproca tra le due e durante il Grande Fratello Vip 6 Sonia e Adriana non sembrano essere delle “amicone”.

Sonia Bruganelli su Adriana: “Ha tanto bisogno di coccole”

Durante l’intervista, a Sonia Bruganelli viene fatta una domanda su Andriana Volpe in merito alla preferenza dell’ex gieffina per Soleil Sorge. A questo punto, la moglie di Paolo Bonolis dà una risposta un po’ criptica: “Se mi aspettavo che Soleil fosse la preferita di Adriana? Ma perché dovete farmi parlare di Adriana? Ma perché sì o perché no… tutti possono esserlo, io non mi stupisco. In quel momento a lei piaceva Soleil… Non conosco la sua emotività anche se ha tanto bisogno di coccole, ha un cuore ricco e pieno di amore ed ha voglia di darlo. Io sono un po’ diversa da lei e non mi stupisco di niente. ” Non è molto chiaro se le dichiarazioni della Bruganelli siano sarcastiche e un po’ velenose verso la sua collega, sicuramente non sembrano essere molto complici.