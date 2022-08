Gli amici di Ilary Blasi hanno svelato come la showgirl starebbe vivendo questo periodo dopo l’annuncio del suo addio a Francesco Totti.

Dopo aver annunciato il suo addio a Francesco Totti, Ilary Blasi è partita insieme ai figli e a seguire si è mostrata serena mentre faceva un aperitivo con gli amici a Sabaudia. Gli stessi amici della showgirl avrebbero rivelato a DiPiù: “Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: la confessione degli amici

Dopo 20 anni insieme al marito Francesco Totti, Ilary Blasi e l’ex calciatore hanno annunciato il loro addio generando scalpore in tutta Italia (e nel mondo). A seguire la showgirl ha cercato di mostrarsi serena attraverso i social e, secondo indiscrezioni (riportate da DiPiù) non avrebbe alcuna intenzione di mostrarsi infelice e sofferente per quanto accaduto tra lei e Totti (che nel frattempo si vocifera abbia già iniziato a frequentare un’altra, Noemi Bocchi).

In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda e, secondo i rumor in circolazione, molto presto uno dei due potrebbe decidersi a rompere il silenzio e svelare come siano andate realmente le cose.

