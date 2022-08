Tra nozze, dolci attese e la rottura più chiacchierata delle ultime settimane – quella tra Ilary e Totti – scopriamo quali sono stati i gossip del 1° agosto.

Flora Canto e Enrico Brignano si sono decisi a dire sì, e intanto sono emersi nuovi retroscena sull’addio di Ilary Blasi e Francesco Totti e sulla discussa serata che i due avrebbero trascorso nello stesso locale in cui era presente anche Noemi Bocchi. Scopriamo quali sono stati i gossip più succosi del weekend del 1° agosto nel mondo vip!

Le news di gossip del weekend

Dopo 8 anni d’amore Enrico Brignano e Flora Canto sono diventati marito e moglie. La cerimonia si è svolta a Palo Laziale e tra le testimoni della sposa vi è stata Tosca D’Aquino.

Nel frattempo Alex Nuccetelli ha svelato alcuni retroscena sul matrimonio naufragato più discusso delle ultime settimane, quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo il Pr romano lo scorso ottobre – quando lui e la moglie sono stati avvistati nello stesso locale in cui si trovava Noemi Bocchi – l’ex calciatore non avrebbe avuto alcuna liaison con la donna (che oggi sembra essere al suo fianco).

Sempre per restare in tema di matrimonio, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sarebbero invece in procinto di dirsi sì. Sarà vero? L’indiscrezione è stata riportata da Dagospia, ma per il momento i due non l’hanno confermata.

Chiara Nasti, incinta del suo primo figlio insieme a Mattia Zaccagni, ha svelato ai fan di desiderare almeno due figli e ha confessato di essere innamorata del suo pancione. Nelle ultime settimane è finita al centro delle polemiche per aver chiesto ai fan se fosse necessario usare la cintura di sicurezza in gravidanza.

Cecilia Zagarrigo intanto ha dato il benvenuto alla sua prima bambina, Mia, la cui nascita è stata annunciata via social. “Ieri, alle 21.27, dopo 48h estenuanti, Ho ricevuto il regalo di compleanno più bello della mia vita. Benvenuta al mondo Mia..Mamma oggi non poteva festeggiare in un modo più bello”, ha scritto l’ex volto di Uomini e Donne sui social.

