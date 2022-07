Alcune foto del settimanale Oggi, svelano che Totti, la Blasi e Noemi Bocchi sono stati allo stesso ristorante nella stessa serata, coincidenze o qualcosa di più?

Il settimanale Oggi ha pubblicato una serie di scatti che riprendono Totti, Blasi e Noemi Bocchi allo stesso locale. Ad aggiungere particolari è Dagospia che svela alcuni retroscena della serata dove sembra che il calciatore abbia portato la sua amante e sua moglie nello stesso posto e momento.

Totti, Blasi e Noemi Bocchi perchè nello stesso locale?

Francesco Totti

A quanto pare, il 23 ottobre 2021 ovvero 4 mesi prima che scoppiasse il gossip sulla crisi, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono recati a cena al locale La Villa, zona Monteverde a Roma. A stupire è che a pochi tavoli di distanza ci sarebbe anche Noemi Bocchi, riconoscibile dai tatuaggi.

Una strana coincidenza considerando che il Pupone e la sua amante già si frequentavano secondo il gossip. Ad aggiungere benzina sul fuoco però ci pensa Dagospia che svela: “Come dimostrano le immagini, la terza incomoda viene immortalata mentre accenna qualche passo al tavolo. Spacco inguinale, i tatuaggi ai polsi confermano che si tratta proprio di Noemi.“

E ancora: “Alla serata in questione tutto avveniva sotto lo sguardo vigile del vivace e loquace Alex Nuccetelli, il pr romano ex marito di Antonella Mosetti e body builder, lui che avrebbe fatto conoscere vent’anni fa Ilary e Francesco. Lui che, come svelato da Dagospia lo scorso febbraio, avrebbe favorito la conoscenza tra Noemi e il Pupone. Lui che rilascia interviste su giornali e in tv, lui che si scontra in pubblico con Melory Blasi, sorella della conduttrice.“

Poi il portale parla di Nuccetelli che avrebbe fatto un video in cui riprende anche Noemi Bocchi: “Dando per scontato l’estraneità di Ilary, fin troppo azzardata la scelta di Totti di portarla nello stesso posto, Nuccetelli che conosceva Noemi sapeva che era lì? Inquadrata per caso o volontariamente con tanto di “montaggio” al video?“

Riproduzione riservata © 2022 - DG