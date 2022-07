La showgirl è perseguitata da una signora napoletana di mezza età che la imita sui social e che la insulta e le commenta ogni singolo post.

Sono mesi che una signora napoletana in carne e molto esibizionista ha preso di mira Alba Parietti. Questa mitomane avrebbe stalkerizzato la showgirl, spacciandosi per lei e contattando programmi tv per lavorare al posto suo. Non sono mancati anche insulti per l’attrice da parte della signora che si ridicolizza sui social. Nonostante la sua pazienza la Pariette sta pensando a denunciarla per stalking.

Alba Parietti perseguitata da una signora di mezza età sui social

Alba Parietti

Come riporta Libero: “Sui social da mesi commenta ossessivamente, compulsivamente, al limite della patologia, ogni cosa che la Parietti fa, ne imita atteggiamenti, pose, telefona a chiunque abbia la disgrazia di conoscerla, per gettare discredito, improvvisa esibizioni grottesche. Con comizi su Facebook, addirittura si propone ad autori e programmi come sua sostituta scatenando imbarazzi e ilarità. “

Se inizialmente la Parietti era divertita da tutto questo e non se ne curava più di tanto, sembra che la signora stia diventando più aggressiva nei suoi confronti. La stalker avrebbe alzato i toni insultando pesantemente la showgirl e coinvolgente altre sue parenti e amici. Proprio per questo l’attrice ha messo tutto nelle mani della polizia postale e sta per procedere a una denuncia per stalking nei confronti dell’esuberante signora.

Al momento la signora napoletana sta soltanto suscitando ilarità nel pubblico e, nonostante i suoi tentativi, non rappresenta una minaccia seria per Alba Parietti che è stufa di tutto questo.

