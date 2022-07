La rottura tra la coppia vip ha dato il via a una serie di ricostruzioni da parte della stampa e del gossip. Le ultime indiscrezioni però hanno messo in mezzo la piccola Isabel, ultima figlia del calciatore e di Ilary Blasi. Secondo il Corriere questo avrebbe fatto infuriare il numero 10 che è pronto a dire la sua su tutta questa storia.

Come riporta il Corriere dichiara: “La sua capacità di sopportazione è al limite. Presto potrebbe decidere di parlare. Magari tra 48 o 72 ore. E di certo saprà farsi sentire“. L’indiscrezione del quotidiano si riferisce a Francesco Totti e all’ultimo gossip proveniente da settimanale Chi.

Infatti, il giornale diretto da Alfonso Signorini ha svelato come Ilary Blasi avrebbe scoperto il tradimento di Totti con Noemi Bocchi. La conduttrice si è accorta che “sua figlia più piccola, Isabel ha due nuovi amichetti con i quali gioca il pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi“. Così si legge sul settimanale che aggiunge che la Blasi così “scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo dove abita la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto“.

A quanto pare, secondo questa versione dei fatti, il calciatore ha portato con se la figlia per allontanare i sospetti di un tradimento, mentre frequentava tranquillamente la sua nuova fiamma. Questo ultimo gossip avrebbe però fatto infuriare il capitano che intenderebbe proteggere la piccola Isabel.

