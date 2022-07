Bianca Atzei ha sfoggiato i primi “segni” della gravidanza da poco annunciata. Scatti al mare per la cantante e messaggio social.

Solamente pochi giorni fa aveva annunciato di aspettare un bambino. Oggi, con grande orgoglio e tantissima tenerezza, Bianca Atzei ha sfoggiato un primo pancione, o pancino in questo caso, in bikini al mare. La cantante si è mostrata in tutta la sua bellezza in un due pezzi che lascia vedere le prime forme dovute alla gravidanza.

Bianca Atzei, le foto al mare col pancione

Bianca Atzei

Bianca Atzei si è mostrata, come detto, in tutta la sua bellezza immortalandosi col pancione della gravidanza da poco resa nota al pubblico. Sul social ha condiviso per i fan alcune immagini che la vedono protagonista al mare.

Insieme a lei, ovviamente, Stefano Corti, a cui è legata dal 2019. La cantante ha scelto di far vedere come il suo corpo si sta trasformando ma soprattutto ha voluto condividere la sua gioia per l’arrivo del piccolo: “Mi sono sempre immaginata con il pancione, ma potermi vedere in una foto è qualcosa di meraviglioso”, ha scritto l’artista nelle sue stories Instagram. “Non avrei mai pensato di sentirmi così felice nella mia vita. Sto vivendo ogni giorno di questo dono. Sono felice e serena come non mi era mai capitato fino ad ora. Adesso so cosa vuol dire sentirsi in pace con se stessi. La costruzione e la realizzazione di un sogno che poi diventa la tua vita è il raggiungimento di un traguardo importante. La gratificazione più potente che ci sia”.

Poi, in un post: “Oggi ho voluto farti cullare dalle onde del mare… Non vedo l’ora di mostrartelo”, ha scritto la cantante rivolgendosi direttamente al suo bimbo in arrivo.

Di seguito il post Instagram della nota cantante con gli scatti in spiaggia:

