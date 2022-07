Bianca Atzei ha annunciato via social di aspettare il suo primo figlio insieme al compagno Stefano Corti: la cantante ha postato sui social una foto del suo pancino e ha scritto un tenero messaggio dando il lieto annuncio ai fan, che hanno reagito con grande entusiasmo. “Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore…”, ha scritto la cantante che, l’autunno scorso, aveva dovuto fare i conti con un aborto spontaneo.

Bianca Atzei aspetta il suo primo figlio insieme al compagno, la iena Stefano Corti. I due, più raggianti che mai, lo avrebbero annunciato anzitutto ai loro amici a Ibiza e poi, quando l’indiscrezione ha iniziato a circolare, si sono decisi a rivelarlo anche ai fan.

Lo scorso autunno Bianca Atzei aveva confessato alla sua platea social quanto si fosse sentita affranta e demoralizzata dopo aver perso il primo figlio atteso insieme al suo compagno. Oggi fortunatamente lei e Stefano Corti hanno di nuovo motivo per gioire con i loro cari e in tanti tra i loro fan sui social sono impazienti di saperne di più sulla gravidanza e sull’arrivo di questo bebè.

