Continua la schermaglia social tra Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria, e l’ex gieffina Selvaggia Roma.

Nei giorni scorsi Mirko Gancitano aveva tuonato contro Selvaggia Roma (con un lapidario “vergogna”) dopo che lei aveva detto la sua in merito alla sua compagna Guenda Goria, ricoverata per una gravidanza extrauterina. Secondo la Roma infatti certi fatti “privati” non dovrebbero essere spiattellati nelle stories via social. Si dà il caso però che appena 7 giorni dopo lei stessa abbia usato i social per condividere l’annuncio della sua gravidanza con i fan.

Mirko Gancitano non ha perso l’occasione per farglielo notare: “Menomale che sui social non si condividono determinate cose”, ha scritto nelle sue stories condividendo le prime immagini postate da Selvaggia e relative alla sua gravidanza.

Guenda Goria

Guenda Goria: il fidanzato contro Selvaggia Roma

Selvaggia Roma replicherà contro il fidanzato di Guenda Goria dopo la sua frecciatina sui social? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più sulla schermaglia tra i due, che ha avuto luogo quando alcuni giorni fa Guenda ha svelato tra le lacrime di doversi operare per una gravidanza extrauterina. Selvaggia Roma aveva preso il suo esempio esprimendo la sua contrarietà alla vicenda e affermando che questioni delicate come questa non andrebbero condivise sui social.

Ora che l’ex gieffina ha annunciato di aspettare il suo primo figlio, Mirko Gancitano non ha perso occasione per farle notare che anche questa sarebbe una vicenda personale e delicata che forse potrebbe non essere raccontata sui social. La schermaglia tra i due avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG