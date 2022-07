Un tenero post con tanto di foto e video da parte di Chiara Ferragni per la sua cagnolina Matilda che ha compiuto 12 anni.

Dicono sempre che i cani sono i migliori amici degli uomini e in questo caso si può dire anche il contrario. Chiara Ferragni ha scelto di fare le cose “in grande” e omaggiare la sua piccola Matilda, la cagnolina che oggi ha festeggiato 12 anni di vita. L’imprenditrice digitale, che di recente si era messa in mostra con ben altri contenuti, ha optato per un post con foto e video con tanto di discascalia emozionante per l’animale di casa.

Chiara Ferragni, il post per Matilda

Chiara Ferragni

In casa Ferragnez, oggi è un giorno importante: è il compleanno della piccola Matilda, il bulldog francese di famiglia. La cagnolina ha festeggiato 12 anni e ‘mamma’ Chiara Ferragni ha scelto di dedicarle un bellissimo momento con tanto di rigoroso omaggio social.

La donna ha pubblicato un post con un tenero video nel quale si vede lei, con Leone e Vittoria accanto appunto alla cagnolina Matilda: “Buon dodicesimo compleanno alla mia prima figlia e alla mia guerriera che due anni fa ha sconfitto il cancro ed è ancora con noi nonostante le probabilità e ci rende la famiglia più felice. Sono grata per tutto il tempo che passiamo insieme”, si legge nella didascalia che accompagna il contenuto social della influencer.

La Ferragni è molto legata a Matilda che è sempre stata accanto a lei anche quando non era ancora diventata così famosa. Nel suo post si legge anche il riferimento al cancro che la cagnolina ha sconfitto in passato. Era, infatti, il 2020 quando all’amica a quattro zampe era stato diagnosticato il male. Prima era stata ricoverata a Milano, poi successivamente portata a Zurigo, in una clinica specializzata, dove evidentemente con le giuste cure sono riusciti a salvarla.

Di seguito il post Instagram della Ferragni:

