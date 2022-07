Cristina Chiabotto ha rivelato ai fan alcune particolarità delle sue gravidanze ammettendo di aver avuto il Covid in entrambe le occasioni.

Solamente poche settimane fa Cristina Chiabotto ha dato alla luce la sua seconda figlia. Ora, attraverso alcune risposte date in un Q&A con i fan su Instagram, sono venuti a galla alcuni retroscena legati alla gravidanza. In realtà ad entrambe, visto che oggetto delle varie domande dei seguaci dell’ex Miss, sono state appunto entrambe le figlie.

Cristina Chiabotto: il Covid e l’allattamento

Cristina Chiabotto

Cristina Chiabotto ha raccontato di aver preso 10 kg in entrambe le gravidanze e che i figli, come inevitabile che fosse, le hanno modificato certamente la vita. Tra le domande e le risposte date, però, spiccano anche quelle legate alle gravidanze e all’allattamento.

In modo particolare, qualche fan le ha chiesto a quale mese avesse preso il Covid e come si fosse comporta: “Al terzo mese di gravidanza sia con Luce che con Sofia”, ha rivelato la donna. “Non ho preso nulla perché sono stata abbastanza bene”.

Altre fan, invece, si sono concentrate sulle fasi successive al parto, ovvero quelle dell’allattamento. Sul tema, però, l’ex Miss ha raccontato: “Ho provato ad allattare come con Luce, cercando di vivere la fase dell’allattamento, devo dire che è stato bellissimo viverlo, anche se nel mio caso è durato poco. Non ho molto latte quindi sia Luce che Sofia hanno preso da subito anche quello artificiale. L’importante è stare bene in tutto e trasmettere questa serenità al proprio bimbo”.

Nelle altre domande e risposta, la showgirl ha poi dato qualche altro suggerimento facendo riferimento alla sua esperienza personale confermandosi una bravissima mamma e anche una vip molto sincera e accomodante con i suoi fan.

Di seguito un recente post Instagram della donna in cui si definisce appunto “mamma bis”:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG