Cristina Chiabotto e Marco Roscio hanno dato il benvenuto alla loro seconda figlia, Sofia, sorella minore della piccola Luce.

Con enorme gioia Cristina Chiabotto e suo marito Marco Roscio hanno annunciato via social la nascita della loro seconda figlia, Sofia. La piccola è nata appena un anno dopo la sua sorella maggiore, Luce Maria, che a maggio 2022 ha spento la sua prima candelina.

Cristina Chiabotto: è nata la sua seconda figlia

Cristina Chiabotto e Marco Roscio stanno toccando il cielo con un dito: i due sono infatti diventati genitori della loro seconda bambina, il cui arrivo era stato annunciato dall’ex Miss, nei mesi scorsi. La Chiabotto aveva rivelato che, a differenza della prima figlia, lei e il marito fossero indecisi in merito al nome da dare alla piccola in arrivo. La modella aveva annunciato la sua seconda gravidanza durante le festività pasquali, quando si era mostrata per la prima volta col suo pancione e un grande uovo tra le braccia:

“Torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper. Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita”, aveva scritto, facendo il pieno di like e messaggi d’auguri da parte dei fan.

In tanti non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo della seconda figlia della Chiabotto e in queste ore in tanti stanno facendo gli auguri a lei e Marco Roscio per la nascita della loro bambina.

L’amore per il marito

La storia tra l’ex Miss e suo marito è iniziata all’indomani dalla fine della sua lunga storia con Fabio Fulco. A Vanity Fair Cristina Chiabotto ha confessato: “Ha saputo rispettarmi e aspettarmi. Forse ero inconsciamente già pronta a vivere una nuova storia, ma lui ha avuto tanta pazienza e ha capito quando era il momento giusto”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG