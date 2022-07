Ricky Martin accusato di violenza domestica e stalking: scatta l’ordinanza restrittiva ma lui respinge ogni accusa.

Come un fulmine a ciel sereno, ecco Ricky Martin, noto cantante molto apprezzato in tutto il mondo, essere accusato di violenza domestica e stalking. Per lui sarebbe anche partito un provvedimento restrittivo che lo obbliga a non avvicinarsi alla presunta vittima.

Ricky Martin: le accuse e la difesa

Ricky Martin

Ricky Martin sarebbe stato raggiunto da un ordine restrittivo delle autorità di Puerto Rico. La notizia è stata rilanciata dall’Associated Press, secondo cui il provvedimento sarebbe stato firmato nella giornata di venerdì 1 luglio per le accuse di violenza domestica rivolte da un soggetto al momento rimasto anonimo.

I dettagli della vicenda non sono ancora ben chiari. Pare che l’accusa sia partita da un uomo con il quale il cantante avrebbe avuto una relazione di qualche mese. Tra le indiscrezioni che stanno circolando, pare che il re del pop latino abbia tempestato di telefonate l’ex e sarebbe stato sorpreso per tre volte appostato sotto casa sua.

Dal canto suo l’artista si è difeso prima attraverso i suoi legali che hanno contattato TMZ per smentire le accuse definite “completamente false e organizzate”. Poi, anche in prima persona con un messaggio pubblicato su Twitter in cui definisce la situazione creatasi completamente falsa aggiungendo che è pronto ad affrontare ogni cosa nel modo giusto. “Affronterò il processo con la responsabilità che mi caratterizza”.

Da quanto si apprende, la prima udienza sul caso sarebbe stata fissata per il 21 luglio. Ricordiamo che il cantante è sposato dal 2018.

Di seguito il post su Twitter del cantante che ha respinto ogni accusa:

