Pronta a tornare in tv per una giusta causa Alessandra Mussolini che sarà protagonista sulla Rai con uno spogliarello molto particolare.

La vedremo presto nuovamente in televisione, precisamente sulle reti Rai. Parliamo di Alessandra Mussolini che, dopo aver preso parte a ‘Ballando con le Stelle‘ e a ‘Il Cantante Mascherato’, è pronta per una nuova avventura. Secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, l’ex politica sarà nel cast di ‘Nudi per la vita’.

Alessandra Mussolini: spogliarello per una giusta causa

Alessandra Mussolini ha chiuso con la politica da qualche tempo ed è diventata, come concorrente o come opinionista, un volto della tv. Come detto, dopo aver partecipato ai noti programmi Rai di Milly Carlucci, adesso la vedremo ad un’altra trasmissione: ‘Nudi per la vita’.

Si tratta di un programma dedicato alla prevenzione medica che vedrà vip alle prese con uno spogliarello in stile Full Monty. Alla conduzione Mara Maionchi e la Mussolini avrebbe detto sì!

La novità della rete di Stato è un docu-reality per fare sorridere, ma soprattutto per mandare un messaggio molto importante sulla prevenzione oncologica. ‘Nudi per la vita’ non è altro che l’adattamento italiano del format internazionale ‘Who bares win’. Il programma dovrebbe prevedere un totale di quattro prime serate su Rai 2 e avrà inizio a settembre.

Fra i primi concorrenti annunciati in conferenza stampa dal direttore Coletta figurano Elisabetta Gregoraci e Sebino Nella. Adesso, pare che ci possa essere pure la Mussolini. Ogni concorrente sarà in qualche modo collegato con una storia di vita che vedrà appunto protagoniste le questioni legati alla salute alla prevenzione oncologica. Sul palco, i vip dovranno cimentarsi con la preparazione corale di una performance di ballo e striptease.

Di seguito un recente post su Instagram della Mussolini:

