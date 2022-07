Fedez attaccato su Twitter a proposito del ricavato dopo concerto Love MI. La dura replica ad un utente lo lascia di sasso…

Arrivano i primi commenti da parte di Fedez sull’esito della serata di musica a Milano avvenuta nelle scorse giornate. Parliamo di Love MI, il concerto gratuito che dava modo a tutti di inviare un’offerta libera che sarebbe poi andata all’Associazione ‘Amici di TOG’. A dare qualche news è stato proprio il rapper che si è trovato, suo malgrado, a dover anche rispondere ad un hater sui social.

Fedez, il ricavato di Love MI e la risposta social all’hater

Fedez

Come detto, c’era grande attesa per sapere quanto avesse fruttato il concerto organizzato da Fedez e J-Ax, ‘Love MI’ il cui ricavato delle offerte andrà poi ad aiutare l’Associazione ‘Amici di TOG’. A informare tutti gli interessato ci ha pensato il rapper e marito di Chiara Ferragni, rigorosamente sui social. Su Instagram sono arrivate alcune stories, mentre su Twitter alcuni messaggi che hanno anche generato della polemica.

“Grazie al concerto Love MI siamo riusciti a raccogliere 130 mila euro grazie agli SMS che sono stati inviati al numero solidale. Grazie a tutti coloro che hanno aderito, a breve darò un resoconto completo. Sono molto felice per Amici di TOG e tutti i suoi bambini”, le parole del cantante.

Una bella notizia, rovinata però da un utente che ha fatto dei commenti poco carini e che ha ricevuto una dura replica da parte di Fedez: “Tranquilla doniamo anche i nostri soldi, se vuoi ti mando un resoconto. Ma sai se in Italia dici quanto dai di tasca tua non va bene perché non si dice, se fai delle raccolte benefiche lo fai con i soldi degli altri… insomma, non va mai bene un ca**o vero?”, con tanto di emoticon che manda un bacino.

Di seguito il post del cantante su Twitter con la cifra ricavata:

Grazie al concerto #LoveMi siamo riusciti a raccogliere 130mila euro grazie agli SMS che sono stati inviati al numero solidale. Grazie a tutti coloro che hanno aderito, a breve vi darò un resoconto completo. Sono molto felice per @AmicidiTOG e tutti i suoi bambini ♥️ — Fedez (@Fedez) July 4, 2022

Di seguito, invece, il post con la dura replica ad un utente che evidentemente aveva fatto un commento a proposito dei soldi che Fedez avrebbe o meno dovuto mettere di tasca propria:

Tranquilla doniamo anche i nostri di soldi, se vuoi ti mando un resoconto. Ma sai se in Italia dici quanto dai di tasca tua non va bene perché non si dice,se fai delle raccolte benefiche lo fai con i soldi degli altri…insomma non va mai bene un cazzo vero? 😘 https://t.co/MDrRdwD03I — Fedez (@Fedez) July 4, 2022

