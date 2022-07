Il matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale è stato indubbiamente uno degli avvenimenti del weekend più chiacchierati. Sull’evento emergono col passare delle ore diversi particolari. L’ultimo, una bellissima dedica che la cantante ha fatto alla sua fresca moglie: una canzone cantanta davanti a tutti con grande emozione.

Hanno fatto molto parlare con le loro nozze blindatissime avvenute questo fine settimana, ma adesso Paola Turci e Francesca Pascale fanno davvero emozionare. Infatti, sui social sta circolando un filmato davvero bello che mostra alcuni momenti della festa dopo il matrimonio.

Nello specifico, un momento nel quale la cantante ha deciso di prendere il microfono e di fare una dedica bellissima a sua moglie sulle note di ‘Tu si na cosa grande’. La Turci, visibilmente emozionata, ha comunque portato a termine la canzone concludendo il tutto con qualche frase simpatica per Francesca. Le due si sono poi abbracciate in modo molto tenero strappando l’applauso di tutti gli invitati presenti.

Proprio qualcuno di loro ha condiviso il filmato poi diventato virale. Se nelle intenzioni della coppia c’era la volontà di tenere tutto riservato, alla fine la stampa e i fan sono riusciti ad avere un assaggio del loro matrimonio.

Le nozze, lo ricordiamo, sono state celebrate sabato 2 luglio a Montalcino, vicino Siena, dal sindaco Silvio Franceschelli ed erano state accolte non senza clamore dai tanti appassionati di gossip amorosi.

Ad ogni modo, il video circolato sul web ha messo tutti d’accordo sul grande sentimento tra le due donne alle quali vogliamo augurare tutto il meglio possibile e di godersi le belle sensazioni che, anche a distanza di ore dal “sì”, sicuramente avranno ancora nella mente e nel cuore.

Di seguito il filmato in questione pubblicato da un utente su Twitter:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram