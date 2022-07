La nota presentatrice Federica Panicucci si rilassa con tutta la famiglia alle Maldive e non bada a spese per la sua vacanza.

Una meta paradisiaca per una presentatrice celestiale. Federica Panicucci si rilassa in vacanza alle Maldive con tutta la famiglia. In compagnia del fidanzato Marco Bacini e dei figli Mattia e Sofia, avuti dall’ex marito Mario Fargetta, la donna si mostra in tutta la sua bellezza tra bikini, mare e un resort lussuosissimo dai costi decisamente elevati.

Federica Panicucci: vacanza in un resost costosissimo

Federica Panicucci

Federica Panicucci e il suo compagno Marco Bacini hanno scelto un resort esclusivo per le loro vacanze. Dopo un anno di duro lavoro, ecco anche per loro il meritato relax. Da quanto ci risulta, la struttura che hanno scelto per trascorrere le loro vacanze, insieme anche ai figli di lei, si trova sull’atollo Raa, nella parte a nord delle Maldive. Si tratta di un’isola privata di venti ettari con intorno 100 ettari di laguna cristallina. L’hotel, l’Emerald Maldives Resort & SPA ha in totale 120 ville. Alcune di essere hanno persino spiaggia privata.

Da quanto è possibile notare dalle stories social della conduttrice, pare che la felice famigliola abbia scelta proprio per una di queste, dotata di ogni comfort possibile. Quanto costa alloggiare in una struttura così? Per una settimana circa, quindi sei notti, parliamo di oltre 10 mila euro.

Il resort è inoltre dotato di palestra, spa, club per i bambini e centro acquatico anche per immersioni. Insomma, le attività, oltre al bellissimo sole e il mare incantevole, non mancano.

La Panicucci si è quindi regalata una vacanza da sogno prima di tornare alle fatiche del lavoro in Italia. Non resta che curiosare ancora sui suoi account social per vedere qualche scatto in più tra bikini e, appunto, i comfort del resort.

Di seguito un recente post Instagram della Panicucci direttamente dalle spiagge delle Maldive:

