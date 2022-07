Victoria e David Beckham festeggiano 23 anni di matrimonio: la donna ha voluto dedicare un pensiero speciale al suo amore e non solo…

Oltre 20 anni insieme, 23 di matrimonio per la precisione. Parliamo di Victoria Beckham e suo marito David. La coppia ha festeggiato in queste ore il proprio anniversario e la donna non ha fatto mancare un messaggio speciale al compagno di vita ma anche a qualche haters…

Victoria Beckham e la dedica social

david e victoria beckham

Era il 4 luglio del 1999 quando Victoria, all’epoca 25enne cantante delle Spice Girls, e David Beckham, un giovane calciatore di 24 anni, stavano inziando quella che sarebbe poi diventata una bellissima storia d’amore creando una delle coppie più glamour del mondo.

23 anni fa, i due si erano sposati nel castello di Luttrellstown, e negli anni hanno dovuto fare i conti col lavoro, la loro immagine ma soprattutto con le malelingue che li volevano insieme “solo per soldi”. A distanza di tanto tempo, invece, i due sono ancora innamorati come il primo giorno e sono ormai ad un passo dalle nozze d’argento.

Intato, proprio per i ventitre anni di matrimonio, Victoria si è voluta togliere un primo sassolino dalla scarpa contro gli haters che, evidentemente, continuano ad infastidirla.

In un post Instagram dedicato a suo marito David, ecco la donna zittire tutti coloro che spesso si sono espressi in modo negativo nei loro confronti. “Dicevano che lui non è divertente e che io non sorrido mai, dicevano che non saremmo durati e invece oggi festeggiamo 23 anni di matrimonio. David, sei il mio tutto. Ti amo da morire!!!”. Una dedica d’amore bellissima da parte della donna, ma anche una durissima risposta a chi non è fan della coppia.

Messaggio recapitato ai 30.2 milioni di seguaci con tanto di foto che mostra marito e moglie in un magico sorriso…

Di seguito il post Instagram della donna:

Riproduzione riservata © 2022 - DG