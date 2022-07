Antonella Mosetti accende il web con alcuni scatti davvero mozzafiato: senza veli si copre solo con un ventaglio…

Sa sicuramente come attirare l’attenzione dei suoi fan sui social. Antonella Mosetti non sbaglia un colpo e anche questa volta infiamma tutti con una serie di scatti bollenti davvero al limite… La showgirl ha pubblicato delle foto su Instagram in cui, senza veli, si copre unicamente un ventaglio. Il suo post ha generato tantissimi commenti e reazioni, alcune positive e altre meno…

Antonella Mosetti senza veli si copre col ventaglio: le foto

ANTONELLA MOSETTI

Solamente un mese fa aveva parlato apertamente della sfortunata disavventura avuta con i social, con l’account perso dopo un cambio di telefono, adesso Antonella Mosetti è tornata protagonista a suon di racconti e foto anche molto piccanti.

Aldilà del caldo dovuto alla temperatura della stagione estiva, in questo caso è proprio necessario dirlo: la showgirl non può fare a meno del ventaglio. Infatti, la Mosetti ha postato alcune foto completamente nuda, coperta solo dall’oggetto che serve a fare un po’ di aria. Tre foto, una più “caliente” dell’altra. Sguardo sensuale, corpo sinuoso e il gioco è fatto.

Tantissimi like e commenti. Tra chi si complimenta per il fisico e chi, invece, non approva questo suo modo di porsi con i suoi seguaci. “Sei assolutamente perfetta”, “Che caldo vero?”, “Sempre più affascinante”, alcuni dei pareri positivi.

Altri, come detto, invece hanno scritto: “Non si fa così. Instagram dovrebbe bannarti”, “Attenzione alla censura di Instagra”, “Ma perché fai foto senza vestiti”.

Le tre foto – una in posa da davanti, una da dietro e una allo specchio -, sono sicuramente molto efficaci a giudicare dalle reazioni. Chissà, però, se Instagram vorrà dire la sua. Ad ogni modo, a giudicare dal profilo della showgirl, i suoi fan potranno andare a commentare molte altre immagini…

Di seguito il post Instagram davvero bollente della Mosetti:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG