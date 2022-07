Caterina Balivo ha sfoggiato una borsa Gucci dal costo davvero altissimo: tutti i dettagli del prezioso oggetto della conduttrice.

I telespettatori fedeli la stanno seguendo sicuramente in tv a TV8 col suo nuovo programma “Chi vuole sposare mia mamma“. Parliamo di Caterina Balivo che, però, è molto apprezzata e commentata anche sui social, dove di recente ha sfoggiato una borsa Gucci davvero costosissima.

Caterina Balivo, la borsa Gucci e il suo costo

CATERINA BALIVO

Per un’occasione speciale, occorreva un outfit altrettanto di livello e quindi anche una serie di accessori che non sfigurassero. Così, Caterina Balivo, per la 49esima edizione dei Premi Internazionali Flaiano, che hanno visto trionfare la serie Diavoli, ha sfoggiato un look impeccabile e anche il suo recente incredibile acquisto.

Si tratta di una borsa Gucci dal valore, e soprattutto dal costo, non per tutti. Il modello in questione, mostrato con orgoglio sulle stories Instagram dalla donna, è noto come mini borsa shopping Diana. Color argento metallizzato, l’accessorio è arricchito da un manico in bambù e impreziosito con l’inconfondibile logo in doppia G della Maison Gucci. Al tutto si devono anche aggiungere le finiture in oro lucido.

Ma quanto costa questa borsa che la Balivo ha mostrato sui social? Come detto, si tratta di un pezzo pregiato che, già dal nome, fa capire il suo valore facendo riferimento alla compianta Lady Diana. Il prezzo non è sicuramente alla portata di molti: stando infatti alle indicazioni riportare sul sito ufficiale della Maison, la mini borsa shopping Diana è venduta intorno ai 2590 euro. Sì, una cifra a quattro numeri che, a quanto pare però, non ha fermato la Balivo.

Oltre alla nota conduttrice, la stessa bag aveva conquistato anche altre star, sia italiane che internazionali, quali Emma Marrone, Benedetta Porcaroli ma anche Elle Fanning e Sienna Miller. Insomma, la presentatrice è in buona compagnia…

Di seguito, invece, un recente post Instagram di un momento di relax della conduttrice:

