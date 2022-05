Caterina Balivo debutta su TV8 con un nuovo dating show: Chi vuole sposare mia mamma?. Da quando inizia alle puntate: tutto sul programma.

Caterina Balivo torna in TV ma questa volta non la vedremo sui canali Rai ma su TV8. La conduttrice è pronta infatti a una nuova avventura televisiva alla guida di un dating show che per la prima volta arriva sulla televisione italiana: Chi vuole sposare mia mamma?. Come anche il titolo spiega, le protagoniste del programma sono una serie di mamme single accompagnate dai figli che le aiuteranno a trovare l’amore.

Chi vuole sposare mia mamma? Caterina Balivo presenta il programma

“Avevo voglia di sperimentare nuovi progetti e trovo che questo “dating” sia inedito proprio per il confronto mamma figlio/a. Ovvio, la mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore tutti noi ne saremo felici” ha spiegato Caterina Balivo presentando il suo nuovo programma.

CATERINA BALIVO

“Quando si cresce e per varie ragioni la tua famiglia non è più unita, ognuno reagisce in maniera diversa ma tutti hanno lo stesso obiettivo, quello di vedere felice la loro mamma che è una sola, sempre” ha poi proseguito la conduttrice del programma.

Caterina Balivo non conduce un programma tutto suo dal 2020, quando ha terminato la propria esperienza alla guida di Vieni da me su Rai 1. Successivamente l’abbiamo invece vista come giudice a Il cantante mascherato. Per la presentatrice è la prima esperienza lontana dalla Rai.

Chi vuole sposare mia mamma? Quando inizia su TV8

Come detto in precedenza, Chi vuole sposare mia mamma? andrà in onda su TV8 ma al momento non c’è ancora una data di inizio: si attendono comunicazioni da parte dell’emittente televisiva. Non si conoscono neppure i nomi delle prime concorrenti al dating show.

