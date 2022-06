Dopo il successo di Drusilla Foer, sembra che il conduttore stia pensando di richiamarla anche per la prossima edizione del Festival.

Sembra proprio che Amadeus si stia già muovendo per organizzare Sanremo 2023. Il successo ottenuto da Drusilla Foer nella scorsa edizione, starebbe spingendo il conduttore a richiamare la nobile donna ma non nello stesso ruolo ma in qualcosa di nuovo.

Drusilla Foer potrebbe approdare a Sanremo 2023: ecco in quale veste

Drusilla Foer

Come riporta TvBlog: “In base alle indiscrezioni in nostro possesso, nei giorni scorsi Amadeus avrebbe espresso il suo desiderata direttamente a Gianluca Gori, l’attore e regista che porta in scena il personaggio di Drusilla Foer. In questa fase nulla sarebbe stato ancora deciso in maniera definitiva, ma l’iniziativa di Amadeus appare un segnale molto significativo e sarebbe stata accolta con entusiasmo dalla controparte.”

Lo scorso anno, Drusilla ha conquistato il cuore del pubblico dell’Ariston partecipando come co-conduttrice nella terza serata del Festival. Stando alle indiscrezioni però, sembra che Amadeus per la prossima edizione abbia in mente qualcosa di diverso per la dama. Si parla, anche se ancora si tratta di voci, della sua partecipazione al PrimaFestival. Uno piccolo show che sarà interamente lei a gestire.

In effetti, considerando l’ampio successo dello scorso anno, l’idea del conduttore assume la giusta luce. Da Sanremo, Drusilla ha ottenuto sempre più seguito tanto da essere stata scelta dal direttore dell’Intrattenimento Rai Stefano Coletta per affiancare Carlo Conti nella serata di premiazione dei David di Donatello. Insomma, si parla ancora di rumor ma sicuramente la scelta verrebbe accolta bene dal pubblico.

Riproduzione riservata © 2022 - DG