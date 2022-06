Dall’8 giugno 2022 su Disney Plus c’è Ms Marvel: dalla trama al cast, tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV

È una delle serie tv più attese di casa Marvel, “Ms Marvel”, direttamente collegata alla fase 4 dell’Universo cinematico, come lo sono la serie tv su Loki, Wandavision e Falcon and the Winter Soldier. Una serie che si potrà seguire su Disney+. La particolarità è che la protagonista sarà per la prima volta un’eroina musulmana: il personaggio principale sarà Kamala Khan. Ecco di cosa parlerà la serie tv e il cast scelto per Ms Marvel, oltre alla data di uscita.

Ms Marvel, la trama

La protagonista di Ms Marvel è Kamala, una sedicenne di origini pakistane che vive in America, nel New Jersey. La ragazza, durante una festa e in modo del tutto casuale, ottiene un potere, quello della superelasticità. Accade dopo aver bevuto un semplice bicchiere di vodka. Si trasformerà in Ms Marvel quando Carol Danvers, che lei ammira molto, diventerà Captain Marvel per aiutare gli Avengers.

Ms Marvel, il cast

La protagonista della serie, che vestirà i panni di Kamala Khan, sarà Iman Vellani. Nel cast Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Matt Lintz, Zenobia Shroff, Mohan Kapur. Non è ancora noto se Brie Larson, la Carol Danvers di MCU farà un cameo: è invece atteso quello del personaggio di Kamala nel secondo capitolo di Captain Marvel, come confermato da Kevin Feige.

Brie Larson

“Credo fortemente che Kamala sia il futuro. Quando mi è stato chiesto del futuro della MCU, o del futuro della serie di Captain Marvel, ho risposto che avrei voluto lei”, aveva spiegato Brie Larson interpellata sulla nuova eroina.

Ms Marvel, la serie tv: uscita

Quando esce Ms Marvel? Il giorno scelto per il debutto su Disney Plus della serie TV è l’8 giugno 2022. Gli episodi della prima stagione sono in totale sei e, come di consueto, non arrivano tutti in contemporanea sulla piattaforma streaming ma escono con la cadenza di uno a settimana.

