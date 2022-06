Ecco quali sono le location di Il signor Diavolo, il film diretto da Pupi Avati tratto dall’omonimo romanzo scritto dallo stesso regista.

Un ritorno all’horror: così Pupi Avati ha definito Il signor Diavolo, film uscito nel 2019 che è tratto dall’omonimo romanzo scritto dallo stesso regista emiliano. La pellicola dopo essere uscita ha ricevuto molti apprezzamenti sia dal pubblico che dalla critica e ha vinto anche il premio per il Migliore soggetto ai Nastri d’Argento del 2022. Vediamo ora quali sono le location de Il signor Diavolo.

Il signor Diavolo: le location del film di Pupi Avati

Dove è stato girato Il signor Diavolo? La maggior parte delle riprese del film si sono svolte in Friuli Venezia Giulia. La città di Grado, in provincia di Gorizia, è quella che ha ospitato la maggior parte delle riprese: è qui che sono state girate le scene del film che sono ambientate a Venezia (e Grado è la cittadina che più somiglia al capoluogo di regione del Veneto, per questo è stata scelta come location principale delle riprese).

Pupi Avati

Oltre che a Grado, Pupi Avati ha girato le altre scene de Il Signor Diavolo in alto località limitrofe del Friuli Venezia Giulia.

Il signor Diavolo: il cast e la trama del film

Il signor Diavolo è ambientato negli anni ’50 a Venezia dove un giovane funzionano del Ministero della Giustizia, di nome Furio Momenté, viene mandato per seguire il caso di un omicidio compiuto da un quattordicenne che ha ucciso un suo coetaneo. Il giovane assassino sostiene che il coetaneo ucciso fosse il realtà il diavolo.

A vestire i panni del protagonista, Furio Momenté, è Gabriel Farnese. Nel cast del film trovammo anche Filippo Franchini, Lorenzo Salvatori, Chiara Caselli, Alessandro Haber, Gianni Cavina Massimo Bonetti, Iskra Menarini, Chiara Sani e Cesare Cremonini.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG