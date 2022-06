La pop star americana sarebbe in trattativa per interpretare la fidanzata di Joker nel musical “Folie a deux”.

A quanto pare, Todd Phillips avrebbe in mente un sequel per il suo Joker,. Si tratterebbe di un musical, Follia a due, dove entrerebbe in campo anche la folle fidanzata del personaggio DC. Sembra che il regista voglia proprio Lady Gaga per interpretare la psichiatra che si innamora di Joker e lo libera dal manicomio.

Lady Gaga sarà Harley Quinn?

Lady Gaga

Dopo il successo in The star is born che l’è valso il premio oscar per la sua Shallow, e il controverso House of Gucci, Lady Gaga potrebbe tornare su grande schermo. Questa volta, potrebbe interpretare l’emblematico personaggio DC, Harley Quinn, fidanzata di Joker.

Come riporta la Repubblica: “Harley Quinn compie quest’anno trent’anni, fidanzata e spalla del Joker potrebbe essere la grande chance che Lady Gaga aspetta. L’idea che il personaggio DC Comics, ex psichiatra che si innamora del Joker e lo libera dal manicomio in cui è stato ricoverato, potesse fare copolino dal sequel di Todd Phillips è cominciata a circolare subito dopo che il regista ha pubblicato il titolo, Folie à deux, del sequel. Follia a due, chi meglio di Harley Quinn per condividere la pazzia di Joaquin Phoenix?“

Ovviamente non c’è ancora nulla di certo, ma le voci sulla collaborazione tra la cantante e il regista sono sempre più insistenti. Che questo possa essere il ruolo che fa entrare definitivamente Lady Gaga nel paradiso cinematografico? Si attendono ulteriori conferma prossimamente.

Riproduzione riservata © 2022 - DG