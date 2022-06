Ecco quali sono le location di Un’estate al mare: il film è un vero e proprio viaggio nelle località di villeggiatura di tutta Italia.

Sole, mare, vacanze, amori, tradimenti e tanti equivoci: sono questi gli ingredienti principali di Un’estate al mare, la commedia diretta da Carlo Vanzina che è uscita nelle sale cinematografiche italiane nel 2008. Il film è diviso in vari episodi, tutti ambientanti in diversi luoghi di villeggiatura che coprano tutta l’Italia, da nord a sud. Vediamo ora nel dettaglio quali sono proprio le location nelle quali è stato girato Un’estate al mare.

Un’estate al mare: le location del film

Come detto in precedenza, Un’estate al mare è suddiviso in sette episodi ognuno dei quali è ambientato in luoghi differenti e ha anche protagonisti diversi. Gli episodi, in ordine, sono: Il conte di Montecristo, Saracisnesca, Traffico sulla Pontina, L’isola dell’amore, Il giovedì, Extralarge e La signora delle camelie.

Lino Banfi

Il primo episodio, Il conte di Montecristo, che ha per protagonista Lino Banfi è stato girato a Peschici, comune della Puglia che si trova in provincia di Foggia. Dalla Puglia si passa alla Toscana dove è stato girato il secondo episodio, Saracinesca: Massimo Ceccherine, Alessandro Paci e Marisa Jara sono i protagonisti di una storia che è stata girata a Forte dei Marmi.

Nancy Brilli ed Enrico Brignano sono i protagonisti di Traffico sulla Pontina, episodio che è stato girato a San Felice Circeo. Ostia ha invece ospitato le riprese di Il giovedì, che ha per protagonista principale Enzo Salvi.

Infine, Ischia è la location di Extralarge, l’episodio con protagonisti Ezio Greccio e Anna Falchi, L’isola dell’amore, con Biagio Izzo e Alena Seredova, è stato girato a Capri mentre Porto Rotondo ha ospitato Gigi Proietti e gli altri protagonisti di La signora delle camelie, l’ultimo dei sette episodi di Un’estate al mare.

Riproduzione riservata © 2022 - DG