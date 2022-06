Lo scorso 27 maggio su Netflix sono stati rilasciati i primi sette episodi di Stranger Things 4. Ma questa è solamente la prima parte della quarta stagione della serie TV: manca ancora la seconda parte che è composta da soli due episodi, ma entrambi della lunghezza di veri e propri film più che di una puntata di una serie TV. Come finirà Stranger Things 4? In tanti se lo stanno domandando, vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sugli episodi della parte 2.

Per prima cosa diciamo che la parte 2 di Stranger Things 4 arriverà su Netflix venerdì 1 luglio 2022: i due episodi conclusivi hanno rispettivamente come titolo Papà e Il Piano. Il primo ha una durata di 1 ora e 25 minuti, il secondo di addirittura 2 ore e 20 minuti.

Anche se manca ancora diverso tempo all’uscita su Netflix di Stranger Things 4, alcuni sconvolgenti eventi che accadranno nei due episodi conclusivi della quarta stagione della serie TV con protagonista Millie Bobby Brown sono già noti. A svelare alcuni veri e propri spoiler è stato l’attore Noah Schnapp (che nella serie TV interpreta il ruolo di Will Byers) nel corso di un’intervista rilasciata a Insider.

L’attore ha raccontato tre eventi, spiegando che due accadranno veramente negli ultimi due episodi mentre uno è inventato: uno dei personaggi principali morirà, nascerà un’importante storia d’amore tra due personaggi, Hawkins sarà divorata dal Sottosopra che si impadronirà del mondo reale.

Ma sappiamo anche altro riguardo agli ultimi due episodi: verrà svelato un mistero che potrebbe mettere fine una volta per tutto agli orrori del Sottosopra. Potrebbe…

