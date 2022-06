Mercoledì 15 giugno su Rai 1 debutta Techetechetè 2022, la dodicesima edizione del programma che fa fare un viaggio nel passato della TV.

Techetechetè è ormai il programma dell’estate della Rai. Quando arriva il mese di giugno l’appuntamento con l’archivio storica della TV pubblica è un appuntamento fisso, irrinunciabile che anticipa la prima serata di Rai 1. Mercoledì 15 giugno inizia la dodicesima stagione e si Caratterizzata sempre da sketch, siparietti comici e musica che hanno caratterizzato i programmi della Rai sin da quando è nata. La prima puntata è dedicata a una grande protagonista del cinema italiano scomparsa di recente: Monica Vitti.

Techetechetè: quando inizia e quando va in onda

Come detto in precedenza, l’appuntamento con Techetechetè è tutti i giorni su Rai 1 a partire da mercoledì 15 giugno. Il programma inizia alle ore 20.30, subito dopo la conclusione dell’informazione del Tg1. Le puntate si possono poi vedere anche in streaming su RaiPlay.

Francesco Mereu e Monica Vitti

Techetechetè: le puntate

Ogni puntata di Techetechetè è dedicata a un uomo o una donna del mondo dello spettacolo e della musica italiana. La prima puntata, come detto, è dedicata a Monica Vitti, attrice romana morta lo scorso 2 febbraio che ha fatto la storia del cinema italiano.

Tra i tanti protagonisti di Techetechetè 2022 troviamo poi anche Antonello Venditti e Francesco de Gregori, Marcella e Gianni Bella, Corrado e Lucio Dalla, passando per Catherine Spaak, Raffaella Carrà, Nino Manfredi, Pino Daniele, Renzo Arbore, Ugo Tognazzi e ci sarà anche una puntata dedicata a Cristiano Malgioglio.

Oltre alle puntate dedicata agli artisti che hanno fatto la storia della televisione, del cinema e della musica italiana ci saranno poi anche una serie di puntate speciali dedicate ad alcuni temi: “I brividi d’amore“, “Senza Tempo“, “Mare e Vacanze“, “Estate 1984“, “Gruppi Musicali“, “Le Comiche in Rosa” e i “Divi cinquantenni“.

