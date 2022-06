A due anni di distanza dall’addio a Sky, Ilaria D’Amico torna in TV conducendo un nuovo talk show su Rai 2.

Sono passati due anni da quando Ilaria D’Amico ha dato l’addio a Sky. Due anni di pausa dalla televisione che ora stanno per terminare: la conduttrice e giornalista romana è infatti pronta a tornare sul piccolo schermo con un nuovo programma che andrà in onda su Rai 2 a partire dal mese di settembre del 2022. Questa volta il calcio non sarà il tema principale del suo talk show ma Ilaria D’Amico, con gli ospiti che si alterneranno in studio, affronterà diversi temi legati all’attualità.

Ilaria D’Amico su Rai 2: quando va in onda il programma

Non c’è ancora una data per il debutto del programma di Ilaria D’Amico su Rai 2 (al momento non è nemmeno noto il nome che avrà il talk show), quello che si sa è che il programma andrà in onda al giovedì sera in prima serata. Il programma comunque inizierà dopo l’estate, probabilmente nel mese di settembre.

Ilaria D’Amico

Ilaria D’Amico: i programmi

Per Ilaria D’Amico questo è un ritorno alla Rai. La carriera da conduttrice l’aveva infatti iniziata nel 1997 su Rai International con il programma La giostra del gol, ha poi condotto i programmi sui Mondiali di calcio del 1998 e del 2002 ma anche altri programmi come Cominciamo bene Estate, Italia che vai e Timbuctu.

Su Italia 1 ha poi condotto per due stagioni il reality Campioni, il sogno, mentre su La 7 l’abbiamo visto in Exit – Uscita di sicurezza. I programmi pi celebri di Ilaria D’Amico sono però quelli su Sky: è stata dal 2003 al 2018 il volto di Sky Calcio Show e ha poi condotto anche Sky Mondiale Show nel 2010, UEFA Euro 2016 e Champions League.

Riproduzione riservata © 2022 - DG