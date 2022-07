La regina della televisione italiana è scomparsa un anno fa, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo: la Rai la ricorda con una programmazione speciale.

Il 5 luglio dello scorso anno si è spenta per sempre la luce di Raffaella Carrà; una luce intensa che ha illuminato la tv per generazioni. La più grande showgirl della storia dello spettacolo è morta a causa di una lunga malattia che ha tenuto nascosta al pubblico. La Rai le renderà omaggio con cinque giornate dedicate solo a lei, dal 5 al 9 luglio con alcuni cenni anche nei giorni precedenti.

La Rai ricorda Raffaella Carrà: l’omaggio del 5 luglio

Raffaella Carrà

Come riporta TvBlog, ad iniziare ci sarà Blob, il 2 luglio alle 20 su Rai 3 che riproporrà gli esordi della sua carriera e i momenti più divertenti e importanti di Raffaella Carrà nella televisione. A seguire domenica 3 luglio ci sarà uno speciale Tg1 alle 20:30, dedicato tutto alla showgirl con uno sguardo più profondo sulla sua vita privata. Lo speciale racconterà la regina della tv attraverso le testimonianze di Paolo De Andreis, Letterio Magazzù, Stefano Forti e tante altre personalità che hanno lavorato a fianco di Raffaella.

Il 5 luglio inizieranno gli omaggi veri e propri. Si inizia con Rai Storia, alle 13:00, che le dedicherà l’intera puntata cercando di cogliere tutte le sfaccettature di una personalità poliedrica come quella della Carrà. Poi Rai 3, alle 15:10, trasmetterà una puntata dell’ultima trasmissione della showgirl A raccontare comincia tu. In serata, alle 19:30 ci si sposta su Rai Storia per “Pronto Raffaella, il debutto di una rivoluzione”. Anche Techetechetè, farà i suoi omaggi alla Carrà alle 20:30.

Questo solo nella giornata dell’anniversario, 5 luglio, alle quali seguiranno poi altri omaggi fino al 9.

Riproduzione riservata © 2022 - DG