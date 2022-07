Lo scrittore si infuria in studio, perde la pazienza e abbandona la diretta, il motivo è il dibattito sulla tragedia della Marmolada.

Durante la diretta di Zona Bianca, programma condotto da Giuseppe Brindisi, ci sono stati momenti di forte tensione. Mauro Corona si è infuriato per via di un acceso dibattito sulla tragedia della Marmolada che ha fatto già sette morti. Una tesi di Sabrina Scampini ha fatto infuriare il giornalista che ha abbandonato la diretta.

Perchè Mauro Corona si è infuriato a Zona Bianca

Mauro Corona

Durante la trasmissione si è parlato della tragedia della Marmolada in cui pezzi di ghiaccio e detriti si sono staccati procurando la morte di molti alpinisti. In relazione a questo, si è discusso di quanto il clima e lo scioglimento dei ghiacciai possa incidere su tragedie del genere. A prendere la parola su questo argomento è stata Sabrina Scampini che, come riporta Libero, ha dichiarato: “Forse vanno cambiate le regole” per escursioni ed alpinismo”.

Questo ha cominciato a indispettire Mauro Corona che ha replicato: “Sabato c’era il doppio della gente sulla Marmolada. L’anno scorso era più caldo di ieri” e non è avvenuto nulla. Cosa vuol dire che non è opportuno andare in montagna? È come dire che non è opportuno fare l’amore se poi uno ammazza la fidanzata”. Il giornalista ha definito “retorica di bassa lega” le dichiarazioni della Scampini che l’ha invitato a calmarsi.

A questo punto lo scrittore si infervora ancora di più: “Andate in malora, gentucola. Non conoscete la montagna. Andate a quel paese, me ne vado”. Con queste parole Mauro Corona abbandona lo studio.

Riproduzione riservata © 2022 - DG