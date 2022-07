Il “nonno Libero” degli italiani ha fatto una toccante richiesta al Santo Padre che potesse morire insieme a sua moglie, malata di Alzheimer.

Lino Banfi è sicuramente uno degli attori più amati dagli italiani, i suoi film e serie tv hanno fatto appassionare generazioni. Nel privato però, “nonno Libero” è anche un marito da 60 anni ed è sposato con la sua Lucia. Purtroppo, la donna soffre di Alzheimer e Lino Banfi ha chiesto a Papa Francesco di morire insieme a lei.

Lino Banfi e la toccante richiesta per sua moglie Lucia

Lino Banfi

Come riporta Today, in un momento di lucidità la moglie dell’attore lo ha guardato negli occhi e gli ha chiesto: “Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio“. Dopo aver udito queste parole, Lino Banfi ha scritto una lettera a Papa Francesco pubblicata dal settimanale Intimità.

Nella lettera, l’attore chiede al Santo Padre di morire insieme a sua moglie: “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita“.

Il loro amore persevera nonostante la malattia di sua moglie. In una vecchia intervista, Lino Banfi dichiarava: “Non accetto che mia moglie non stia bene, la cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a lei“, e ancora: “Adesso, grazie soprattutto all’affetto di tutta la mia famiglia, sta meglio: l’ho vista ridere e mi ha fatto molto piacere. Il professore che la segue nelle cure ci ha detto che è molto importante che accadano cose belle in modo da farla star bene psicologicamente“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG