Antonella Mosetti era sparita dai social e in tanti si sono preoccupati. Per fortuna, la stessa showgirl ha voluto speigare cosa è accaduto.

Che fine ha fatto Antonella Mosetti? Questa la domanda che tanti seguaci della showgirl e modella si erano posti. A raccontare cosa le è accaduto è stata la diretta interessata con una bella intervista a Novella 2000.

Antonella Mosetti, senza social e destabilizzata: cosa è successo

Premesso che adesso le cose sembrano essere tornate ad essere tranquille, la splendida Antonella Mosetti ha svelato il motivo della sua “sparizione” dai social. Un’assenza dovuta non ad una sua scelta ma ad un cambio telefono andato male…

“Ho ricevuto tantissimi messaggi privati, ma anche su Facebook e sugli altri social che ho e gestisco. Sono una molto presente sui social e tutto il giorno faccio storie dalla cucina con le cose che preparo, le giornate con il mio cane ai cavalli e al lavoro. Sono molto partecipe con i miei follower. Quindi si sono tutti spaventati”, ha spiegato la donna.

“C’è stato un cambio di telefono e hanno cambiato i modi di resettare i telefoni e passare la memoria da un telefono all’altro. Con l’iPhone bastava semplicemente avvicinare il vecchio al nuovo e automaticamente passare i dati. Una volta invece facevi il backup via computer. Io ho fatto la vecchia procedura e mi è stato bloccato Instagram, social che io aprì nel 2011/2012 quando ancora non c’erano grandi tutele come identità a due fattori, uscite poi negli anni, se non la richiesta del numero di telefono”.

Dopo una serie di tentativi di riaprire i social, alla fine la showgirl ha optato per l’apertura di un nuovo account su Instagram: “Ne ho aperto un altro e in poco tempo ho raggiunto oltre i 2 mila follower. Il mio agente mi ha detto che qualcuno me lo sta facendo proprio apposta. Purtroppo la cattiveria è all’ordine del giorno, ma me ne frego. Di Instagram mi spiace perché ce l’ho da tanti anni, amici, conoscenti, i fan, parenti vicini e lontani e ci si vede tramite le storie. E un po’ mi ha destabilizzata, oltre alla perdita economica”. La questione economica, tra l’altro era già stata protagonista di una vecchia intervista nella quale la donna aveva parlato dei suoi guadagni su OnlyFans.

Di seguito il post Instagram della stessa donna di spettacolo con l’intervista per Novella 2000:

