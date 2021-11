Da poco sbarcata nel mondo di OnlyFans, Antonella Mosetti racconta in un’intervista come è arrivata a svolgere quest’attività e le sue motivazioni

Ospite a Zona Bianca nella puntata del 3 novembre, la vulcanica Antonella Mosetti si è raccontata a 360 gradi, partendo da quel lontano esordio con Non è la Rai fino ad arrivare alle esperienze televisive più recenti, tra cui il Grande Fratello Vip. Di recente, la showgirl ha scoperto l’universo di OnlyFans, piattaforma su cui, ormai è diventata una vera e propria star. Nel corso dell’intervista, la Mosetti ha approfondito anche le modalità con cui si è avvicinata a questo mondo a lei prima sconosciuto e come ha trovato la giusta chiave per sfruttarlo al meglio.

Molto in merito alla sua immagine è gestito dal suo manager Giuseppe Musolino, ma, nello specifico, pare sia stato il suo social media manager Antonio Ricevuto ad “iniziarla” alla pratica di OnlyFans. Ecco alcune sue dichiarazioni a Zona Bianca, riportate da Il Sussidiario: “Qualche anno fa scoprii l’esistenza di questo OnlyFans che in Italia non aveva preso ancora molto piede ma andava invece molto in America, usato molto per il porno. Il mio social media manager Antonio Ricevuto (…) mi disse ‘Antonella, perché devi essere sempre tu quella che viene usata per arricchire gli altri? “

Proprio in merito al porno, la donna ha ammesso di non voler sperimentare, non perchè provi vergogna ma perchè non le piace molto come idea. OnlyFans però è una cosa del tutto differente: “È un business su me stessa, è un’immagine. Io ho fatto sempre la showgirl, in alcune esperienze televisive (…) ero completamente nuda (…). A questo punto perché vivere nel precariato e senza continuità? Mi è sembrata anzi una cosa adeguata ai tempi” ha continuato. Non ha mancato poi di destinare una piccata frecciatina ad alcune sue colleghe famose, tra cui Sabrina Ferilli, Alessia Marcuzzi e Chiara Ferragni: “Perché quelle sono intoccabili e noi no?” ha concluso

