Martina Stella e Andrea Manfredonia sono diventati genitori: è nato il primo figlio della coppia (secondo per la celebre attrice).

Con enorme gioia Martina Stella ha dato il benvenuto al suo secondo figlio di nome Leonardo, lungamente atteso e desiderato insieme al marito Andrea Manfredonia (con cui era convolata a nozze nel 2016). L’attrice aveva annunciato la sua gravidanza tramite social e non aveva nascosto la sua felicità nel poter diventare presto madre di un maschietto (dopo aver avuto la sua prima figlia, Ginevra, dall’unione con Gabriele Gregorini).

Martina Stella

Martina Stella: è nato il figlio

Martina Stella è diventata mamma per la seconda volta: lei e Andrea Manfredonia hanno dato il benvenuto al loro primo bambino, fratello minore di Ginevra. Durante i 9 mesi di gravidanza l’attrice aveva condiviso con i fan la sua felicità per l’arrivo di un maschietto, e non aveva nascosto alcuni dettagli e retroscena sull’attesa in famiglia:

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

“Non lo abbiamo programmato ma era tanto tanto desiderato. Abbiamo aspettato un po’ perché tenevo a stabilire un equilibrio con Ginevra: volevo che lei si sentisse la principessa della casa, la protagonista della famiglia”, aveva dichiarato a Chi l’attrice, che ha trovato la felicità accanto al procuratore calcistico.

La famiglia dell’attrice

L’arrivo del bebè era stato accolto con enorme gioia dalla coppia e dai loro famigliari. Al settimanale di Alfonso Signorini Martina Stella ha anche confessato di aver trovato un perfetto equilibrio grazie a suo marito e al suo ex compagno, con cui sarebbe rimasta in ottimi rapporti.

“Noi siamo riusciti ad avere un equilibrio perfetto, c’è un grande affetto con il papà di Ginevra, Gabriele. Andiamo veramente tutti d’accordo, lui è un ragazzo costruttivo e intelligente: capita che venga anche spesso a casa, fra noi c’è collaborazione, affetto, ci vogliamo bene, di base c’è l’amore, che cambia, ma rimane amore”, ha confessato.