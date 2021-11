L’allenatore, per i festeggiamenti del secondo anniversario dalla sconfitta della leucemia, si esibisce con Gianni Morandi: ecco lo scatto

Dopo numerose difficoltà, è finalmente giunto il sereno per Sinisa Mihajlovic: l’allenatore, infatti, non solo è riuscito a sconfiggere un brutto male chiamato leucemia ma è anche da poco diventato nonno, in quanto sua figlia Virginia ha da poco dato alla luce una meravigliosa femminuccia, la piccola Violante.

Ed è proprio in occasione dei festeggiamenti per il suo secondo anno dal trapianto di midollo osseo che ci arriva un simpaticissimo scatto dell’allenatore, in compagnia di un cantante d’eccezione: parliamo proprio di lui, di Gianni Morandi. Mihajlovic si trovava in un ristorante sui colli bolognesi per celebrare i trascorsi due anni dal superamento della leucemia, in compagnia dei calciatori e dello staff del Bologna.

Sinisa e Morandi si sono esibiti insieme sulle note di “Io Vagabondo” e la performance canora è stata suggellata proprio da questo simpatico scatto, che vi mostriamo qui:

Grandi sorrisi e tanta felicità per questo strepitoso duo: il cantante, poi non manca di mostrare, con ironia, il bastone che gli ha regalato la squadra in occasione del suo nuovo ruolo da nonno, ricoperto da ciucci e giochi per neonati.

