Bellezza mediterranea, sorriso travolgente: sono le credenziali estetiche di Virginia Mihajlovic, ma dietro… c’è molto di più!

È la secondogenita di Arianna Rapaccioni e Sinisa Mihajlovic, e ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per non passare inosservata. Virginia Mihajlovic è davvero una bomba, in quanto a bellezza e carattere. Dolce e solare, ma anche sicura e determinata nel suo percorso: scopriamo tutto quello che riguarda la sua biografia e la sua (romantica) vita privata…

Chi è Virginia Mihajlovic?

Classe 1998, Virginia Mihajlovic è figlia dell’ex stella del calcio Sinisa Mihajlovic e di sua moglie, Arianna Rapaccioni. Ha una sorella più grande di un anno, Viktorija Mihajllovic, e altri 3 fratelli: Miroslav, Dushan e Nicholas!

Sul suo profilo Instagram pubblica tantissime foto ed è una vera star, tanto da aver guadagnato migliaia di follower in pochissimi mesi dalla sua prima apparizione social! Non possiamo proprio dire che la sua presenza sul web non si noti. Basta dare un’occhiata tra le immagini che condivide per capire di che pasta è fatta: bella, sorridente e davvero vulcanica!

Nel 2019 è concorrente dell’Isola dei Famosi, insieme alla sorella Viktorija. Il loro percorso inizia con grandi entusiasmi, ma con il passare delle settimane la prova si fa più dura e le ragazze vengono eliminate (con grande gioia di papà che può finalmente riabbracciarle!).

Nella vita si diletta a fare la modella e questo ruolo le calza davvero a pennello, visto lo spiccato e inebriante fascino mediterraneo che la contraddistingue.

La vita privata di Virginia Mihajlovic

Il 14 luglio 2019, durante una conferenza stampa, il padre di Virginia ha dichiarato alla stampa di essere malato di leucemia. Presto, sui social, sono arrivati i messaggi d’affetto da parte della moglie Arianna e delle figlie. Il 15 luglio 2019, infatti, la ragazza ha postato una fotografia da parte del padre che recitava: “Grazie ai tifosi delle «mie» squadre e a quelli che invece ho affrontato vestendo un’altra maglia. Tanti di coloro che magari in passato in campo mi hanno fischiato e contestato, stavolta mi hanno incoraggiato e scritto «Non mollare Siniša»”

Per quanto riguarda la vita sentimentale, dal luglio del 2017 Virginia fa coppia fissa con Alessandro Vogliacco. Nel maggio del 2021, a quasi quattro anni dal loro anniversario, i due hanno annunciato l’arrivo della prima figlia, assolutamente desiderata e cercata. Su Instagram Virginia ha pubblicato un video in cui ha mostrato i momenti in cui ha rivelato alla sua famiglia (e a quella di Alessandro) l’arrivo della piccola.

Chi è il fidanzato di Virginia Mihajlovic, Alessandro Vogliacco?

Alessandro Vogliacco è nato il 14 settembre del 1988, sotto il segno della Vergine, ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Calciatore, ha militato nelle giovanili della Juventus ed è in quel periodo che il difensore ha conosciuto Virginia. I due sono andati presto a vivere insieme e la figlia di Sinisa segue Alessandro dove la carriera porta il calciatore.

Virginia Mihajlovic: 4 curiosità

– Vive una sorta di adorazione per il padre, che si è spesso mossa a difendere da qualche critica di troppo sul web. Tra loro c’è un legame davvero speciale…

– Non si sa a quanto ammonti il suo patrimonio. Dopo l‘Isola dei Famosi, però, se la seguite su Instagram avrete certo visto le numerosissime collaborazione con note marche di abbigliamento…

• Per la sua natura estremamente carismatica è stata definita ben presto una ‘wag‘!

• Adora la natura, specialmente il mare e la montagna. Nel tempo libero viaggia spesso con la famiglia o il fidanzato.

Dove abita Virginia Mihajlovic?

Virginia si divide tra Roma (nella bellissima casa dei Mihajlovic), dove abita la sua famiglia, e Pordenone, la città in cui vive dall’estate del 2018 con il suo ragazzo che proprio lì gioca a calcio.

