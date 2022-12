Il ritorno a casa dopo le cure per la leucemia nel 2020 ha aperto le porte di casa Mihajlovic al pubblico. Infatti, Verissimo ha seguito il momento mostrandone uno scorcio…

Sinisa Mihajlovic ha vissuto in una splendida casa a Roma, abitazione fortemente voluta e arredata con uno stile unico e inconfondibile. Verissimo aveva seguito l’ex calciatore e allenatore durante il suo ritorno a casa dopo il secondo ciclo di terapie contro il cancro nel 2020, scoprendo un piccolo spazio della villa in cui il campione e la famiglia conducevano la loro esistenza, che non è più la stessa dopo la morte dell’ex allenatore a causa di una leucemia mieloide acuta.

La casa romana di Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic e famiglia hanno vissuto a Roma, in una magnifica abitazione in cui tutto è nel segno dell’eleganza e del comfort. Gli ambienti sono costellati da elementi d’arredo extra lusso, con un ingresso che si apre su una living room che sa di magia e luce.

Uno scorcio della sua casa arriva dalle foto condivise dalla moglie, Arianna Rapaccioni, e rilanciate da Verissimo al momento del rientro dell’allenatore dall’ospedale, dove nel 2019 ha sostenuto dei cicli di cure per la leucemia.

I paralumi neri danno un tocco glamour al salone, che si apre a tutto tondo da un open space incorniciato da due imponenti colonne.

Mobili in legno, sui toni del marrone, del nero e del vinaccia, danno un accento retrò alla sala, in cui spicca il contrasto con il verde smeraldo dei preziosi vasi.

La stanza ha una grande televisione al centro, affiancata da divani rossi e neri e incastonata tra due ampie vetrate che danno sul giardino.

Il soffitto a rilievo ovale, con un nucleo ocra, riprende i toni del pavimento in marmo in un magico gioco di armonie geometriche e speculari.

Un nido d’amore a tutto glamour

Ogni dettaglio è curato dal gusto delicato, raffinato ed eclettico di Arianna Mihajlovic, e le stanze parlano della sua attenzione per i particolari e l’equilibrio tra buon gusto e originalità.

Mobili neri e cornici a riprenderne la profondità fanno da scrigno a componenti d’arredo sui toni oro e panna. Poi, gli specchi e gli oggetti di design dal sapore esotico a rendere dinamico il tutto, in un’atmosfera da sogno che non cede a compromessi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG