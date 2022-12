Qual è il significato de La fine dei Maneskin? La canzone è una riflessione amara sul rovescio della medaglia del successo.

La fine è l’ultimo singolo dei Maneskin. Come vuole la tradizione della band capitanata da Damiano David, si tratta di un brano rock che sprizza energia da tutti i pori. Il significato è molto particolare perché è da rintracciare negli aspetti negativi della popolarità.

La fine dei Maneskin: il significato della canzone

Uscito il 16 dicembre 2022, il singolo La fine dei Maneskin è contenuto all’interno dell’album Rush!. Scritta da Damiano, Ethan, Thomas e Victoria, la canzone è prodotta dalla stessa band e da Fabrizio Ferraguzzo. Un brano che, come tutti gli altri, ha un sound energico e rock. Il significato è molto particolare perché è una sorta di riflessione sull’altra faccia della medaglia del successo. Tutti loro hanno sognato di essere famosi in ogni angolo del globo, ma non avevano fatto i conti con i risvolti negativi della popolarità.

“Ho girato il mondo, ho visto gente

No, non è come lo immaginavo

Io ho schiacciato bene la testa nel fango

Ho mangiato male per restare in vita“.

I Maneskin hanno viaggiato in lungo e in largo, calcando alcuni dei palchi più importanti al mondo. Hanno ricevuto stending ovation e infinite dimostrazioni d’affetto, ma anche tante critiche e offese: “Mi hanno trattato come un santo, poi giudicato. Guardato male come fossi pregiudicato“. Per questo hanno imparato che “anche la rosa più bella ha le spine“.

“Se tutti quanti ora ti stanno amando

Sappi che non è l’inizio, è la fine“.

Con La fine, i Maneskin fanno un bilancio degli ultimi anni della loro vita, da quando hanno vinto il Festival di Sanremo e sono partiti alla conquista del mondo. Una riflessione amara, che porta con sé anche un invito: quando ci si ritrova “con un pugno di mosche tra le mani“, non bisogna fermarsi, ma correre “sopra un filo“.

Ecco il video de La fine dei Maneskin:

La fine dei Maneskin: il testo della canzone

Mi sveglio ed è passato un anno

Ed io che sono ancora stanco

Con la valigia sotto braccio…

Continua per il testo integrale

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG