Chi non ha fatto il vaccino contro il Covid ha il 48% di possibilità in più di fare incidenti stradali gravi: lo dimostra uno studio canadese.

Se non ti sei sottoposto al vaccino anti Covid, hai maggiori possibilità di mettere a rischio la tua vita e quella degli altri. E non solo per il contagio dalla malattia, ma a quanto pare anche per una percentuale molto più alta di fare incidenti stradali. Sembra incredibile, ma è quanto emerge da uno studio condotto, in modo certosino, dagli scienziati del Sunnybrook Research Institute, del Dipartimento di Medicina dell’Università di Toronto e dell’Institute for Clinical Evaluative Sciences. Stando a quanto trapela, i non vaccinati avrebbero addirittura il 48% in più di possibilità di essere coinvolti non in semplici tamponamenti, ma in incidenti gravi e potenzialmente mortali. Ma qual è il nesso tra vaccino e incidenti?

Non vaccinato? Rischi di fare incidenti stradali

Ovviamente, ed è necessario sottolinearlo, non c’entra in alcun modo il potenziamento del sistema immunitario con le maggiori possibilità di incidenti. A far emergere questo dato, per molti versi incredibili, è infatti più che altro l’associazione tra la personalità dei non vaccinati, la loro psicologia, e la sicurezza stradale.

vaccino

Prendendo in esame una popolazione di oltre 11,2 milioni di adulti, di cui l’84% vaccinato, i ricercatori hanno incrociato i propri dati con quelli dei trasferimenti agli ospedali e ai pronto soccorso dell’Ontario a causa di incidenti stradali, mettendo in risalto l’incidenza dei vaccinati e dei non vaccinati. Il totale degli incidenti, dopo un mese di analisi, è stato di poco meno di 7mila, di cui oltre 1600 causati da persone non vaccinate, il 25% del totale degli impatti che hanno portato a un ricovero d’urgenza, con un indice di rischio relativo del 72% rispetto ai non vaccinati.

Personalità e sicurezza sulla strada: le conclusioni dello studio

I ricercatori hanno considerato fattori come età, sesso, status socioeconomico, luogo di residenza e condizioni mediche sottostanti e hanno quindi concluso che i non vaccinati avrebbero un 48% di rischio in più di essere coinvolti in incidenti stradali gravi. In pratica, la medesima percentuale di rischio di chi soffre di apnee notturne, un disturbo del sonno che porta come conseguenze una riduzione della concentrazione e della lucidità.

Va anche detto, comunque, che lo studio portato avanti dai ricercatori non rileva alcun nesso di causa-effetto, essendo solo uno studio di associazione. Non è quindi detto che sia stata la mancanza vaccinazione a portare agli incidenti stradali dei soggetti presi in esame. Tuttavia, il dato statistico è significativo e in qualche modo dimostra che chi possiede una certa personalità è portato non solo a respingere una raccomandazione per la salute pubblica, ma anche ad avere un interesse relativo per il codice della strada. Con conseguenze molto gravi in entrambi i casi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG